Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения троим полицейским, которых обвиняют в групповом изнасиловании женщины прямо в патрульном автомобиле. Одного из них арестовали на два месяца, передает корреспондент «URA.RU».
Полицейского полка ППСП городского УМВД Вадима Мустафина отправили под домашний арест на два месяца, решение по его коллеге Вячеславу Тропину отложили на трое суток. Другого полицейского, Андрея Бессарабова, поместили на два месяца под стражу.
По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 18 августа 2019 года. Трое полицейских находились в служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по городу Екатеринбургу около здания по улице Чайковского. «Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области. Известно, что пострадавшая занимается проституцией.