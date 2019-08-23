Сейчас опасные мединструменты исследуют сотрудники наркоконтроля Фото: группа «Происшествия Ноябрьск», VK

Дети из Ноябрьска (ЯНАО) во время игры на улице нашли больше 20 использованных шприцов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного управления МВД России.

О находке юных ямальцев местные жители рассказали в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонакте». «Во дворе нашли детки. Игрались. К сожалению, полиция сказала, что шприцы будут проверены только на предмет наркотиков. А как же на счет заразы?», — написал Павел Колмогоров.

В пресс-службе регионального полицейского главка подтвердили, что медицинские инструменты дети нашли 22 августа. «С детьми все в порядке. Они играли в детскую игру „Больничка“ и увидели эти шприцы. В дежурную часть полиции Ноябрьска обратились сотрудники городской больницы с заявлением о данном факте. На место происшествия выехали сотрудники Наркоконтроля. Они изъяли 28 шприцов, которые направлены на экспертизу. По ее итогам будет вынесено решение», — уточнили в ведомстве.

Фото: группа «Происшествия Ноябрьск», VK