22 августа 2019

В Екатеринбурге еще один полицейский арестован за изнасилование проститутки

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Тропин будет содержаться под стражей до 19 октябряФОТО: СУ СКР по Свердловской области
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Полицейских из Екатеринбурга обвинили в изнасиловании в служебном автомобиле

Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 26-летнему Вячеславу Тропину — третьему полицейскому из экипажа ППСП, который обвиняют в изнасиловании проститутки. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловском областном суде.

«Подозреваемый арестован на срок до 19 октября», — рассказали в пресс-службе облсуда.

Изнасилование проститутки произошло в ночь на 18 августа прямо в полицейском УАЗике. По версии следствия, сотрудники патрульно-постовой службы задержали на выходе из сауны неподалеку от отделения полиции 22-летнюю гражданку Казахстана, якобы оказывавшую там интим-услуги. Удерживая ее силой и применяя угрозы, полицейские изнасиловали девушку в машине.

Накануне суд отправил под стражу старшего экипажа Андрея Бессарабова, его коллегу Вадима Мустафина отставили под домашним арестом. В Екатеринбург для проверки направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) Министерства внутренних дел РФ.

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