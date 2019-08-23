В Екатеринбурге еще один полицейский арестован за изнасилование проститутки

Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 26-летнему Вячеславу Тропину — третьему полицейскому из экипажа ППСП, который обвиняют в изнасиловании проститутки. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловском областном суде.
«Подозреваемый арестован на срок до 19 октября», — рассказали в пресс-службе облсуда.
Изнасилование проститутки произошло в ночь на 18 августа прямо в полицейском УАЗике. По версии следствия, сотрудники патрульно-постовой службы задержали на выходе из сауны неподалеку от отделения полиции 22-летнюю гражданку Казахстана, якобы оказывавшую там интим-услуги. Удерживая ее силой и применяя угрозы, полицейские изнасиловали девушку в машине.
Накануне суд отправил под стражу старшего экипажа Андрея Бессарабова, его коллегу Вадима Мустафина отставили под домашним арестом. В Екатеринбург для проверки направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) Министерства внутренних дел РФ.