Оксимирон объявил об отказе от старых песен

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) заявил, что уходит из лейбла Booking Machine и сказал, что, возможно, в последний раз исполняет старые песни для широкой публики. Заявление было сделано на фестивале лейбла в Измайловском парке в Москве.
«После этого выступления я перестаю быть CEO Booking Machine и перестаю быть артистом Booking Machine. Делаем сегодня такую ретроспективу и закрываем программу. Есть шанс, что вы слушаете это вместе в последний раз», — сказал артист во время выступления. Причины ухода артист не назвал, сказав лишь, что поддерживает лейбл и уважает его создателей.
Букинг-агентство Booking Machine в 2009 году основал Илья Мамай. Изначально компания специализировалась на современном металл-роке. После возвращения Оксимирона в Россию Мамай стал его концертным директором, а с приходом Федорова в агентстве появились и другие рэперы из России. Также агентство организовывало концертные версии баттла Versus. С 2017 года Оксимирон стал исполнительным директором (CEO) компании и занимался менеджментом исполнителей, уточняет
Федоровш родился в Ленинграде. В девять лет вместе с семьей переехал в Германию, в 15 — в Великобританию. Окончил Оксфорд. Стал широко известен в России после баттла с рэпером Гнойным (Вячеславом Машновым).