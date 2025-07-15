«Оранжевый» уровень активности на Солнце: ждать ли магнитную бурю 16 июля

Лаборатория солнечной активности: магнитной бури не будет с вероятностью 73%
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В ближайшие дни ученые не прогнозируют магнитных бурь на Земле
В ближайшие дни ученые не прогнозируют магнитных бурь на Земле Фото:

После резкого всплеска солнечной активности в конце прошлой недели сегодняшний день начался спокойно — новых вспышек не зафиксировано. Однако ученые сохраняют индекс активности на «оранжевом» уровне. О том, ждать ли магнитную бурю 16 июля — в материале URA.RU.

Солнечная активность 16 июля 2025

После резкого всплеска солнечной активности в конце прошлой недели, обстановка на поверхности на текущий момент пришла в норму. За ночь на Солнце не зафиксировали ни одной вспышки — последняя слабая вспышка произошла вечером в понедельник. Тем не менее, ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ пока не опускают индекс — он остается на «оранжевом» уровне 5,5 баллов из 10.

Магнитные бури 16 июля 2025

Прогноз магнитных бурь на месяуц
Прогноз магнитных бурь на месяуц
Фото:

Ученые считают, что в среду геомагнитная обстановка останется спокойной. После небольшого всплеска активности магнитосферы 15 июля значения снова вернутся на «зеленый» уровень с вероятностью 73%. Возможность незначительных возмущений геомагнитной обстановки — 20%, а шанс магнитной бури ученые оценивают в 7%.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Следующая магнитная буря ожидается 22–23 числа. Пока это единственный серьезный геомагнитный всплеск, прогнозируемый учеными в ближайшие недели. 21, 28, 29 июля, а также 1, 2, 7 и 8 августа возможны слабые колебания магнитного поля Земли, но они не достигнут опасного уровня и вряд ли скажутся на самочувствии.

Однако долгосрочные прогнозы не всегда точны. Из-за повышенной солнечной активности возможны неожиданные магнитные бури, которые сложно предсказать заранее. Метеозависимым людям рекомендуется следить за актуальными данными о геомагнитной обстановке.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Наиболее уязвимы к геомагнитным колебаниям люди старше 50 лет, а также те, кто страдает хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но даже здоровые люди могут ощущать дискомфорт — исследования показывают, что около 30% населения реагирует на изменения в магнитосфере. Полностью нейтрализовать воздействие магнитных бурь невозможно, но можно снизить их влияние. Для этого важно:

  • соблюдать режим сна;
  • поддерживать физическую активность;
  • питаться сбалансированно;
  • отказаться от алкоголя и курения.

Если симптомы, такие как головная боль, слабость и снижение концентрации не проходят, стоит проконсультироваться с врачом. Иногда метеочувствительность указывает на скрытые проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства.

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После резкого всплеска солнечной активности в конце прошлой недели сегодняшний день начался спокойно — новых вспышек не зафиксировано. Однако ученые сохраняют индекс активности на «оранжевом» уровне. О том, ждать ли магнитную бурю 16 июля — в материале URA.RU. Солнечная активность 16 июля 2025 После резкого всплеска солнечной активности в конце прошлой недели, обстановка на поверхности на текущий момент пришла в норму. За ночь на Солнце не зафиксировали ни одной вспышки — последняя слабая вспышка произошла вечером в понедельник. Тем не менее, ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ пока не опускают индекс — он остается на «оранжевом» уровне 5,5 баллов из 10. Магнитные бури 16 июля 2025 Ученые считают, что в среду геомагнитная обстановка останется спокойной. После небольшого всплеска активности магнитосферы 15 июля значения снова вернутся на «зеленый» уровень с вероятностью 73%. Возможность незначительных возмущений геомагнитной обстановки — 20%, а шанс магнитной бури ученые оценивают в 7%. Прогноз магнитных бурь на месяц Следующая магнитная буря ожидается 22–23 числа. Пока это единственный серьезный геомагнитный всплеск, прогнозируемый учеными в ближайшие недели. 21, 28, 29 июля, а также 1, 2, 7 и 8 августа возможны слабые колебания магнитного поля Земли, но они не достигнут опасного уровня и вряд ли скажутся на самочувствии. Однако долгосрочные прогнозы не всегда точны. Из-за повышенной солнечной активности возможны неожиданные магнитные бури, которые сложно предсказать заранее. Метеозависимым людям рекомендуется следить за актуальными данными о геомагнитной обстановке. Как защититься от влияния магнитных бурь Наиболее уязвимы к геомагнитным колебаниям люди старше 50 лет, а также те, кто страдает хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но даже здоровые люди могут ощущать дискомфорт — исследования показывают, что около 30% населения реагирует на изменения в магнитосфере. Полностью нейтрализовать воздействие магнитных бурь невозможно, но можно снизить их влияние. Для этого важно: Если симптомы, такие как головная боль, слабость и снижение концентрации не проходят, стоит проконсультироваться с врачом. Иногда метеочувствительность указывает на скрытые проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства.
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