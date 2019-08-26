Губернатор Куйвашев наградил уральских хоккеистов

Евгений Куйвашев назвал бронзу «Уральского трубника» прекрасным примером воли к победе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил игроков и тренеров хоккейного клуба «Уральский трубник» с бронзой на Чемпионате России по хоккею с мячом. Вместе с директором по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России Юрием Молотковым глава региона вручил уральским хоккеистам награды.

«Команда достойно представила Свердловскую область на российской спортивной арене и внесла большой вклад в славную летопись отечественного спорта», — цитирует Евгения Куйвашева информационный портал области области. Бронзу «Уральского трубника» губернатор назвал прекрасным примером воли к победе.

В рамках программы развития хоккея с мячом в России Свердловская область входит в список регионов, где появятся хоккейные ледовые дворцы. Сейчас для реализации этой задачи руководство муниципалитета готовит необходимую документацию.