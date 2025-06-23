Reuters: США привели в боевую готовность военную базу в Сирии

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Военные США в Катаре приведены в полную боевую готовность
Военные США в Катаре приведены в полную боевую готовность Фото:
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Американская военная база в сирийской провинции Хасака переведена в режим полной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Reuters.

«База приведена в состояние полной боевой готовности из-за возможной угрозы», — передает Reuters. На объекте усилены меры безопасности, личный состав и техника приведены в максимальную боевую готовность.

База, о которой идет речь, является одной из двух точек дислокации американских войск в северо-восточной части провинции Хасака. На территории объекта находятся военнослужащие США.

Ранее военная база США в провинции Хасака уже подвергалась нападению на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: 22 июня американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Ирана, что привело к обострению ситуации в регионе. США также принимали участие в противостоянии между Ираном и Израилем, атакуя стратегические объекты на территории Ирана.

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Американская военная база в сирийской провинции Хасака переведена в режим полной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Reuters. «База приведена в состояние полной боевой готовности из-за возможной угрозы», — передает Reuters. На объекте усилены меры безопасности, личный состав и техника приведены в максимальную боевую готовность. База, о которой идет речь, является одной из двух точек дислокации американских войск в северо-восточной части провинции Хасака. На территории объекта находятся военнослужащие США. Ранее военная база США в провинции Хасака уже подвергалась нападению на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: 22 июня американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Ирана, что привело к обострению ситуации в регионе. США также принимали участие в противостоянии между Ираном и Израилем, атакуя стратегические объекты на территории Ирана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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