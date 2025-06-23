23 июня 2025

Песков предупредил о последствиях ударов США по Ирану

Песков: никто не понимает, какие могут быть последствия ударов США по Ирану
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков высказался об ударах Ирана по базам США
Песков высказался об ударах Ирана по базам США Фото:

Сейчас невозможно предсказать последствия ударов США по объектам в Иране.  Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никто не понимает, какие могут быть последствия ударов США по объектам в Иране», — подчеркнул Песков, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке требует «разбирательств с последствиями для режима нераспространения ядерного оружия и с ядерной безопасностью».

Представитель Кремля также напомнил, что возможности для дипломатического решения сохраняются. По словам Пескова, несмотря на эскалацию напряженности, дипломатические каналы остаются открытыми, и Россия продолжает выступать за политико-дипломатические методы урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Дмитрий Песков уже предупреждал, что возможные удары США по иранским объектам приведут к резкой эскалации и осложнят положение на Ближнем Востоке. Россия неоднократно выражала обеспокоенность ростом напряженности в регионе, в том числе после атак Израиля по иранским объектам, и призывала все стороны к сдержанности и поиску политико-дипломатических решений.

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Сейчас невозможно предсказать последствия ударов США по объектам в Иране.  Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока никто не понимает, какие могут быть последствия ударов США по объектам в Иране», — подчеркнул Песков, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке требует «разбирательств с последствиями для режима нераспространения ядерного оружия и с ядерной безопасностью». Представитель Кремля также напомнил, что возможности для дипломатического решения сохраняются. По словам Пескова, несмотря на эскалацию напряженности, дипломатические каналы остаются открытыми, и Россия продолжает выступать за политико-дипломатические методы урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. Дмитрий Песков уже предупреждал, что возможные удары США по иранским объектам приведут к резкой эскалации и осложнят положение на Ближнем Востоке. Россия неоднократно выражала обеспокоенность ростом напряженности в регионе, в том числе после атак Израиля по иранским объектам, и призывала все стороны к сдержанности и поиску политико-дипломатических решений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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