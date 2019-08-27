Макрон хочет сотрудничать с Россией в сфере космоса

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Эммануэль Макрон считает, что эпоха западного доминирования в мире заканчиваетсяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал коллег задуматься о совместных стратегиях с Россией по космосу и киберсфере. Такое заявление он сделал на встрече с французскими послами.

«Франции нужно переосмыслить и построить новые отношения с Россией», — цитирует Макрона агентство Nation News. Политик также отметил, что в рамках космической темы главными союзниками французов являются не американцы.

Помимо этого, Макрон коснулся взаимоотношений Москвы и Парижа в вопросе киберсферы. «Надо вести переговоры по вопросам кибербезопасности без наивности и беспрерывно пытаться вновь построить повестку доверия между странами», — сказал французский лидер.

Ранее Макрон заявил о том, что в мире заканчивается эпоха западного доминирования. Президент Франции считает, что Китай и Россия уже добиваются больших успехов на мировой арене, уточняет RT.

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