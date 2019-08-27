Макрон хочет сотрудничать с Россией в сфере космоса

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал коллег задуматься о совместных стратегиях с Россией по космосу и киберсфере. Такое заявление он сделал на встрече с французскими послами.
«Франции нужно переосмыслить и построить новые отношения с Россией», — цитирует Макрона агентство Nation News. Политик также отметил, что в рамках космической темы главными союзниками французов являются не американцы.
Помимо этого, Макрон коснулся взаимоотношений Москвы и Парижа в вопросе киберсферы. «Надо вести переговоры по вопросам кибербезопасности без наивности и беспрерывно пытаться вновь построить повестку доверия между странами», — сказал французский лидер.
Ранее Макрон заявил о том, что в мире заканчивается эпоха западного доминирования. Президент Франции считает, что Китай и Россия уже добиваются больших успехов на мировой арене, уточняет RT.