После ухода Курентзиса пермские власти увеличивают расходы на главный имиджевый проект региона

На новое ведомство, следящее за строительством культурного кластера, в Прикамье хотят потратить более 19 млн рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Власти Пермского края планируют увеличить бюджет на обустройство главного имиджевого проекта региона. В рамках этого правительство региона хочет создать новое ведомство, которое будет следить за строительством объектов культуры на территории завода имени Шпагина. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту об изменении бюджета региона на ближайшие годы.

«Предлагается увеличить расходы <…> с целью создания структурного подразделения государственного казенного учреждения „Центр обслуживания учреждений“», — говорится в документе. Новое ведомство будет следить за реконструкцией и строительством культурных объектов на заводе имени Шпагина, а также за эффективным использованием территорий площадки.

На новое учреждение в 2019 году планируется выделить 5,6 млн рублей, а на два последующих года — 13,9 млн рублей. Кроме того, на реставрацию экспонатов «Пермской художественной галереи», а также на подготовку их к показу на новой площадке на заводе имени Шпагина власти хотят выделить в 2019 году 22 млн рублей, а в 2020 году — 19 млн рублей.

Весной 2018 года начался массовый снос гаражей в микрорайоне Разгуляй, где предполагается построить культурный кластер на площадке завода имени Шпагина, включая новую сцену Пермского театра оперы и балета. О новой площадке просил бывший худрук театра дирижер Теодор Курентзис. Однако после разногласий с краевыми властями музыкант 20 августа покинул пост художественного руководителя театра.