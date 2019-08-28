По мнению Елены Малышевой, врачи на Урале получают незаслуженно низкие зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловские власти должны обратить пристальное внимание на ситуацию с массовым увольнение хирургов в Нижнем Тагиле и принять все меры, чтобы улучшить жизнь и социальное положение медиков. Такое мнение «URA.RU» высказала телеведущая Елена Малышева.

«Сейчас у нас в стране человек, заканчивающий медицинский вуз и поступающий в ординатуру, получает 3-6 тысяч рублей. Это ничтожно малые деньги, на которые вообще нельзя жить! Да и вообще, учиться в медицинских вузах нужно очень долго и бюджетных мест там крайне мало. Складывается абсурдная ситуация: люди платят большие деньги, чтобы потом получать маленькие. Именно низкая зарплата, я думаю и стала причиной массового увольнения хирургов. Они просто не чувствовали себя людьми, вот и решились на такой шаг. А ведь на медицину у нас выделяются громадные деньги. Хочу обратиться к вашим свердловским властям: нужно как можно скорее решить все проблемы недовольных медиков», — отметила она в беседе с корреспондентом агентства.

Ранее все хирурги в Центральной городской больнице №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение. Также аналогичная ситуация была и в Демидовской ЦГБ Нижнего Тагила. Врачи недовольны низкими зарплатами при чрезмерно высокой нагрузке. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что в течение двух недель будут выработаны предложения по решению проблемы.

Кроме того, по данным «URA.RU», в связи с этой историей свердловский губернатор Куйвашев объявил выговор главе областного минздрава Андрею Цветкову. Уволившихся врачей резко раскритиковали депутат Госдумы РФ от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин и кремлевский врач Андрей Мясников.