Тюменские власти рассказали, почему не помогли инвалиду-чемпиону мира

Тюменцу Сергею Матвееву требуется около 210 тыс. рублей, чтобы поехать на чемпионат мира по армрестлингу Фото: Алексей Гущин © URA.RU

У Тюменских властей нет полномочий, чтобы помочь чемпиону мира по пара-армрестлингу Сергею Матвееву поехать на первенство мира-2019 в Румынию. Об этом «URA.RU» сообщили департаменте физкультуры, спорта и допобразования Тюменской области.

«У нас существует определенная иерархия. Региональный департамент априори отвечает за отправку спортсменов на всероссийские соревнования, Минспорта — на международные. У нас просто нет полномочий для выделения средств для Матвеева», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту ведомства Сергей Вотинов. «Но такие полномочия появятся, если Минспорта пришлет соответствующий вызов», — добавил чиновник. По его словам, ситуация стандартная, и Матвееву и его тренеру нужно обратиться в региональную федерацию армрестлинга, чтобы те подали заявление в министерство.

Матвеев стал победителем чемпионата мира по армрестлингу среди инвалидов в 2018 году. Утверждалось, что матери спортсмена приходилось брать кредиты, чтобы обеспечить сыну участие в соревнованиях различного уровня. Чтобы не пропустить первенство 2019 года, тюменцу требуется около 210 тыс. рублей.