Трамп собрался провести саммит G7 в своем гольф-клубе

Дональд Трамп уверяет, что не стремится «заработать деньги» на проведении саммита Фото: Официальный сайт «НАТО»

Президент США Дональд Трамп хочет провести намеченный на 2020 год саммит G7 в принадлежащем ему гольф-клубе во Флориде Trump National Doral Miami Golf Resort. Это следует из информации, опубликованной на сайте главы комитета, представителя Демократической партии Джеральда Надлера.

Юридический комитет палаты представителей конгресса собирается расследовать планы американского лидера на предмет нарушения Конституции. «Личные финансовые интересы президента явно формируют решения, касающиеся официальной деятельности правительства США», — цитирует заявлении Надлера и конгрессмена Стивена Коэна « Федеральная служба новостей ».

По мнению конгрессменов, организация саммита G7 на курорте президента подразумевает дивиденды от других стран. В палате считают, что намерения Трампа должны быть изучены на предмет наличия повода для импичмента, передает агентство Nation News.

После саммита G7 во Франции Трамп предложил провести следующую встречу на территории его гольф-клуба. По его словам, место как раз подходит для подобных мероприятий. Президент уверял, что не стремится «заработать деньги» таким образом.