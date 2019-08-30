Российских школьников хотят приучить к оружию

Для российских школьников хотят ввести уроки обращения с огнестрельным оружием. С такой инициативой выступила госкорпорация «Ростех».
«Мы надеемся, что наши предложения найдут свое отражение в школьных программах», — заявил исполнительный директор «Ростеха» Сергей Абрамов в интервью телеканалу «Россия 24».
Предполагается, что девушек и юношей на этих уроках будут обучать владению современным огнестрельным оружием и культуре обращения с ним, отмечает «
Тема возвращения допризывной подготовки в школьный курс неоднократно обсуждалась в стране после ее отмены в постсоветской России. Ранее с подобными инициативами выступали и сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, и все тот же Сергей Абрамов. Топ-менеджер Ростеха в апреле этого года говорил о возможности вернуть в школы основы НВП — по его мнению, в СССР их изучение давало «много положительных результатов».