Российских школьников хотят приучить к оружию

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Ежегодная городская акция
Уроки, на которых детей будут учить обращаться с оружием, предлагается ввести в школьный курсФото: Анна Майорова © URA.RU

Для российских школьников хотят ввести уроки обращения с огнестрельным оружием. С такой инициативой выступила госкорпорация «Ростех».

«Мы надеемся, что наши предложения найдут свое отражение в школьных программах», — заявил исполнительный директор «Ростеха» Сергей Абрамов в интервью телеканалу «Россия 24».

Предполагается, что девушек и юношей на этих уроках будут обучать владению современным огнестрельным оружием и культуре обращения с ним, отмечает «Царьград». Свои предложения госкорпорация уже направила в Министерство просвещения РФ.

Тема возвращения допризывной подготовки в школьный курс неоднократно обсуждалась в стране после ее отмены в постсоветской России. Ранее с подобными инициативами выступали и сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, и все тот же Сергей Абрамов. Топ-менеджер Ростеха в апреле этого года говорил о возможности вернуть в школы основы НВП — по его мнению, в СССР их изучение давало «много положительных результатов».

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© Служба новостей «URA.RU»
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