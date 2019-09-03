Главных «силовиков» страны попросили наказать сенатора Мархаева за «нападение» на журналистов

Силовиков попросили проверить скандал вокруг сенатора Вячеслава Мархаева и журналистов РЕН ТВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

РЕН ТВ обратился в Следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности члена Совета Федерации от Иркутской области Вячеслава Мархаева за «нападение» на журналистов канала.

Обращения написаны на имена глав ведомств Александра Бастрыкина, Владимира Колокольцева и Юрия Чайки соответственно. «Помимо прочего РЕН ТВ также обратился с просьбой дать оценку действиям Мархаева лично к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, а также к главе комитета Совфеда по регламенту, в который входит подкомитет по этике», — говорится на сайте телеканала.

Ранее, напомним, между сенатором Мархаевым и журналистами телеканала РЕН ТВ произошел конфликт. Последние обвинили политика в избиении. По словам «пострадавших», когда журналистка спросила сенатора, имеет ли он отношение к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ, тот якобы начал выкручивать девушке руки, а помощники стали толкать оператора. Сам член Совфеда отрицает обвинения.