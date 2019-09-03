В Прикамье детей не пустили в школу без справки от врача

Суд поддержал директора, который запретил школьникам посещать занятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Большая Соснова Пермского края детей не пустили в школу из-за того, что у них не было справки об отсутствии туберкулеза. Мать школьников пыталась через суд добиться, чтобы их допустили к занятиям, но суд встал на сторону учителей.

Приказ о временном отстранении детей от занятий издал директор школы. «Мать детей обратилась в Большесосновский районный суд. Она посчитала, что директор, не пустивший школьников на занятия, нарушает их право на образование», — пишет «АиФ-Прикамье». Мать просила отменить приказ директора на основании принципа добровольного получения противотуберкулезной помощи. По мнению женщины, у ее детей нет доказанного контакта с туберкулезным больным, отсутствуют и признаки заболевания.

Однако Большесосновский районный суд отказал матери в удовлетворении требований, так как, по существующим правилам, она должна была принести справку об отсутствии у детей заболевания. Также суд посчитал, что права детей на обучение не были нарушены, получать образование они могут и вне школы.

Аналогичный случай произошел три месяца назад в пермской гимназии №3, где ученицу девятого класса заставили сдавать экзамен по русскому языку отдельно. Причиной стало отсутствие у девочки пробы Манту (исследование на туберкулез).