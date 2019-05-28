Школьница из Перми, которая отказалась делать пробу Манту, сдавала экзамен отдельно

Школьники сдают ГИА отдельно, если их родителей отказались предоставлять персональные данные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермской гимназии № 3 ученицу девятого класса заставили сдавать экзамен по русскому языку отдельно от класса. Ранее школьницу отстранили от занятий из-за отсутствия пробы Манту (исследование на туберкулез), после чего девушка начала получать домашнее образование.

«Когда пришло время ГИА (Государственной итоговой аттестации — прим. ред.), комиссия решила посадить школьницу в отдельный кабинет и даже сделать отдельный вход в школу. Сейчас она сдает экзамен по русскому — в пустом кабинете, без друзей и одноклассников», — пишет telegram-канал Mash. По словам самой школьницы, она очень удивлена тому, что сдает экзамены в таком формате. «Я не считаю, что я какая-то особенная, заразная. Я обычный ребенок, девятиклассник, который может сдавать вместе со всеми экзамен», — пояснила школьница.

В гимназии № 3 корреспонденту «URA.RU» пояснили, что девятиклассница сдает экзамены отдельно, потому что ее мама написала заявление об отказе от обработки персональных данных в начале учебного года. «Эта процедура, которая регламентируется министерством образования. Государственная итоговая аттестация происходит в таком режиме и в таком формате для всех детей, чьи родители написали такие заявления, не только для одного ребенка», — подчеркнул представитель учреждения. Он уточнил, что школьница сдавала экзамен не в одиночестве.

В феврале директор гимназии №3 издал приказ, который запретил двум ученицам девятого и третьего классов находиться в школе. Причиной послужило отсутствует у них пробы Манту, несмотря на то что родители сделали им современный тест T-spot (по закону он заменяет морально устаревшую реакцию Манту). Его результаты показал, что обе школьницы здоровы. В департаменте образования администрации Перми «URA.RU» пояснили, что детям предоставили возможность обучаться в дистанционном режиме, но их родители отказались.