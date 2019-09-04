Налоговая служба узнает о счетах россиян в швейцарских банках

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Первый обмен информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осеньФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная налоговая служба получит данные об активах россиян в одном из крупнейших финансовых центров мира уже этой осенью. Передача будет осуществлена в рамках автоматического обмена финансовой информацией, передает РБК со ссылкой на доклад правительства Швейцарии.

«Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень», — отмечается в сообщении

Страны вели переговоры об обмене финансовой информацией для борьбы с махинациями и отмыванием средств в течение двух лет. Но автообмен приостановила Великобритания. В прошлом году ведущий швейцарский банк Credit Suisse из-за страха попасть под санкции США даже заморозил российские архивы на 5 млрд долларов. Однако позже в кредитной организации заявили, что производили обычную реклассификацию активов, передает RT.

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