На ямальских выборах ждут сюрпризов от самовыдвиженцев

В округе 8 сентября стартовало 10 выборных кампаний Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Единый день голосования, 8 сентября, в восьми муниципалитетах Ямала в 08:00 открылись 78 избирательных участков. В выборах и довыборах разных уровней принимают участие 174 кандидата, среди которых представители политических партий и самовыдвиженцы.

По данным окружного избиркома, 8 сентября сможет проголосовать 141 тысяча избирателей. «У нас 10 кампаний: одна по довыборам в Законодательное собрание автономного округа и 9 кампаний муниципального уровня. Это выборы состава дум в Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске, а также довыборы в Муравленко (1 мандат), в Губкинском (3 мандата), в Тарко-Сале (1 мандат), в Тазовском (1 мандат). В Ханымее (Пуровский район) и Горки (Шурышкарский район) плановые выборы глав муниципальных образований», — уточнили в избирательной комиссии. Всего на выборы заявлялись 198 кандидатов. До голосования допущены 174 претендента, из них 31 самовыдвиженец.

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин отметил, что в предстоящих выборах стоит обратить внимание на явку избирателей и на то, как выступят самовыдвиженцы. «Мне интересно, сколько они наберут. Особенно интересно сравнить их с кандидатами от так называемой оппозиции. Дело не в статистике, а в том, сколько они возьмут в сравнении с кандидатами от партий. Это будет определённым вектором того, куда развивается политическое поле. Это будет достойно анализа», — уточнил политолог.