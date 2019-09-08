Кампания Паслера была инновационной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Экс-глава свердловского правительства, нынешний врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, по данным центральной избирательной комиссии, лидирует на выборах главы региона. Опрошенные «URA.RU» эксперты объяснили успех «чужого» для Оренбурга Паслера.

Как пояснил «URA.RU» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, Денису Паслеру удалось преодолеть главную проблему — жесткий региональный сепаратизм.

«Оренбургская область — это тот регион, где такой сепаратизм очень развит, там не любят чужаков, варягов. Это был серьезный риск для Паслера», — пояснил эксперт. По его мнению, теоретически в регионе на выборах могла развернуться «борьба гигантов». «Однако таковой не случилось, и Паслер, похоже, уверенно побеждает. Это стало возможным потому, что никто из местных элит так и не смог сконцентрировать против него ресурсы, а они есть», — заключил Журавлев. Он полагает, что избиратели, голосуя за Паслера, исходили из того, что от этого кандидата может быть практическая польза.

Денис Паслер хоть и не имел никакого отношения к Оренбургской области, однако сумел хорошо себя поставить, считает политтехнолог Георгий Гаврилов. «Паслер поменял представление о власти у жителей региона. Он достаточно открытый, не стесняется общаться с людьми и говорить правду», — рассказал он «URA.RU». Завоевать голоса избирателей также помогла хорошая избирательная кампания. «Кампания, которую он вел, чисто технологически, была достаточно инновационной. С точки зрения полевых технологий, это была одна из наиболее продвинутых кампаний в стране. Там использовались совершенно новые технологические комплексы, например, управления сетью агитаторов», — отметил Гаврилов.

По данным ЦИК, после обработки 1,23% протоколов кандидат «Единой России» Денис Паслер лидирует на выборах главы региона с результатом 69,39%.

Денис Паслер возглавлял правительство Свердловской области с 2012 по 2016 годы. В марте 2019 года он стал врио губернатора Оренбургской области, сменив ушедшего в отставку Юрия Берга.