Медведев провел кадровые перестановки в руководстве Росавиации и таможенной службы

Дмитрий Медведев назначил новых замов главам Росавиации и ФТС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в руководстве Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росавиации. Распоряжения опубликованы на сайте правительства РФ.

«Назначить Ядрова Дмитрия Викторовича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорт», — говорится в документе. Как сообщается на сайте Госкорпорации, до назначения Ядров был директором по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике предприятия.

Что касается ФТС, там новым замруководителя стала Ягодкина Елена Владимировна. Ранее она была начальником управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования.