11 сентября 2019

Медведев провел кадровые перестановки в руководстве Росавиации и таможенной службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Медведев назначил новых замов главам Росавиации и ФТСФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в руководстве Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росавиации. Распоряжения опубликованы на сайте правительства РФ.

«Назначить Ядрова Дмитрия Викторовича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорт», — говорится в документе. Как сообщается на сайте Госкорпорации, до назначения Ядров был директором по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике предприятия.

Что касается ФТС, там новым замруководителя стала Ягодкина Елена Владимировна. Ранее она была начальником управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования.

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