12 сентября 2019
11 сентября 2019

Мост на Урале, рухнувший через сутки после открытия, перекосило после восстановления. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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снизился уровень воды и мост перекосилоФото: Анастасия Пристав

История с мостом в селе Филькино (Свердловская область), который рухнул спустя сутки после открытия, продолжается. Конструкцию восстановили, но спустя две недели после завершения работ жители вновь боятся переходить реку.

«Это не мост, а аттракцион какой-то! Чем меньше уровень воды в реке, тем больше его перекашивает. Ходить по нему страшно и небезопасно. С нашей стороны в любой момент может обвалиться берег и мост может снова сломаться. Опять бревно будет виновато? Или ждут, когда кто-нибудь покалечится?» — заявила «URA.RU» жительница села Анастасия Пристав.

Мэр Серова Василий Сизиков не ответил на звонок «URA.RU».

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Ранее «URA.RU» писало, что мост через реку Каква, которая разделяет село пополам, рухнул два года назад. В итоге часть жителей оказалась «на острове», отрезанная от внешнего мира. Селяне добирались на большую землю на лодках, за свой счет строили временные мосты.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева был построен понтонный пешеходный мост, но он практически сразу провалился. Как объяснил «URA.RU» мэр города Серова Василий Сизиков, в один из понтонов врезалось бревно, которое разорвало его. «На тот момент мост был еще не сдан», — уточнил Васили Сизиков.

После ремонат несчастливый мост перекосило
Фото: Анастасия Пристав

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© Служба новостей «URA.RU»
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