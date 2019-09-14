Политолог назвал пиаром заявление Турчинова о войне с Россией

Украинский политик пытается пиариться на острой теме, считает эксперт Фото: Вадим Чуприн, CC BY-SA 4.0, wikipedia.org

Заявление экс-секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова о невозможности объявить войну РФ без ядерного оружия является лишь пиаром этого политика. Такое мнение высказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

«Многие политики на Украине используют СМИ в качестве своего PR. Про них могут забывать, они ничего не будут значить, но они делают такой ход конем. Кто-нибудь какую-то гадость скажет про Россию, главное, чтобы это высказывание появилось в СМИ», — полагает политолог. По его мнению, украинские госдеятели и политики соревнуются в антироссийской риторике, однако всерьез все их высказывания воспринимать не нужно. Перенджиев напомнил, что еще в 2015 году Турчинов предлагал создать «грязную ядерную бомбу», но дальше слов дело не пошло.

Ранее Турчинов заявил, что Украина не может «объявить войну стране, которая имеет второй в мире ядерный потенциал». По мнению политика, нынешняя ситуация рано или поздно разрешится: Украине нужно наращивать свой силовой потенциал, и тогда она сможет освободить «не только Крым».

Позднее российский сенатор Алексей Пушков публично заявил о том, что, сожалея об отсутствии у Украины ядерного оружия и невозможности объявить войну России, Турчинов продемонстрировал «мрачное сумасшествие». К словам Турчинова отнеслись критически не только в России. По словам украинского политолога Алексея Мухина, сложно комментировать слова человека, который «явно умалишенный».