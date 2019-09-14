Пушков ответил Турчинову на слова о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков считает, что украинский политик, жаждущий войны с Россией — сумасшедший Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сожалея об отсутствии у Украины ядерного оружия и невозможности объявить войну России, бывший председатель украинского Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Турчинов продемонстрировал «мрачное сумасшествие». Так прокомментировал слова украинского политика член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике Алексей Пушков.

«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом, — написал Пушков у себя в Twitter-аккаунте. — Чем еще раз доказал свое мрачное сумасшествие». По словам сенатора, «желая наказать человека, Господь лишает его разума», что хорошо видно на примере Турчинова.

Ранее Турчинов заявил, что Украина не может «объявить войну стране, которая имеет второй в мире ядерный потенциал». По мнению политика, нынешняя ситуация рано или поздно разрешится: Украине нужно наращивать свой силовой потенциал, и тогда она сможет освободить «не только Крым», напоминает «Национальная служба новостей».

К словам Турчинова отнеслись критически не только в России. По словам украинского политолога Алексея Мухина, сложно комментировать слова человека, который «явно умалишенный». Мухин напомнил, что именно Турчинов развязал кровопролитную войну в Донбассе, которую назвал «антитеррористической операцией» (АТО), а затем и вовсе попытался преподать как российскую агрессию, передает телеканал 360.