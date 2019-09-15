Мать сестер Хачатурян, убивших отца, не жалеет о его смерти

Мать сестер Хачатурян надеется, что ее дочерей выпустят из-под стражи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аурелия Дундук, мать трех сестер Хачатурян, убивших год назад своего отца Михаила, не сожалеет о его смерти. Такое заявление женщина сделала в рамках программы «Центральное телевидение» на НТВ.

«Он [Михаил Хачатурян] был зверь, это не был человек», — уточнила Дундук. Женщина заявила, что ее дочери спасали свои жизни, а сама она в подобной ситуации поступила бы точно так же.

Мать сестер-убийц уточнила, что ее бывший муж был «абсолютным злом», и она не может понять тех, кто за него заступается. Дундук считает, что шансы на освобождение дочерей из-под стражи есть, поскольку следствие признает факты физического насилия и сексуальных преступлений в отношении девочек.

Михаила Хачатуряна нашли мертвым в его квартире со множеством колото-резаных ран. Задержанные сестры признались, что убили отца, который долгое время издевался над ними. Девочек обвиняют в убийстве группой лиц в сговоре, передает телеканал 360. Линия защиты пытается добиться изменения статьи на превышение допустимых пределов самообороны. Недавно была опубликована переписка сестер Хачатурян с отцом, где он угрожал девочкам и нецензурно выражался.