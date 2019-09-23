Из-за непогоды на Ямале задерживают авиарейсы

23 сентября в Салехарде выпал первый снег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снегопад в Салехарде и Лабытнанги внес коррективы в работу аэропорта и парома. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта.

«Паромы остановлены. Рейсы вертолетами не выполняются. Плохая видимость и усиление ветра до 28 м/с в течение дня, сейчас 25 м/с», — сообщили в ведомстве. Известно, что из-за плохой видимости два рейса — Москва—Салехард и Тюмень-Салехард — не смогли приземлиться в аэропорте окружной столицы. В итоге воздушные судна полетели на запасной аэродром в Надым. В справочной аэропорта Салехарда «URA.RU» уточнили, что самолеты не смогли приземлиться из-за неблагоприятных погодных условий. также с задержкой прилетит рейс Екатеринбург-Салехард-Новый Уренгой.

Ранее окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировал на Ямале мокрый снег с дождем. В отдельных районах порывы ветра достигнут 18-23 м/с.