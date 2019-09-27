ЦИК раскрыл детали грядущей реформы системы выборов

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ВЦИК. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова предлагает сделать выборы цифровыми, отменить досрочное голосование и изменить муниципальный фильтрФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предлагает изменить законы о выборах. Глава ЦИК планирует вынести изменения на обсуждение рабочей группы при администрации президента.

«Предложения главы Центризбиркома разделены на три части: о цифровизации выборов, о корректировке муниципального фильтра и о полной отмене досрочного голосования и голосования по открепительным талонам», — сообщает РБК. Информации о предложениях Памфиловой о цифровизации пока нет.

Среди ключевых предложений Памфиловой, предложение установить лимит 5% на выборах глав регионов и заксобраний для сбора подписей муниципальных кандидатов. Помимо этого, руководитель ЦИК хочет установить ограничение в 0,5% подписей избирателей, необходимых на любом уровне для выдвижения в депутаты. В данный момент барьер составляет 3%.

Еще предлагается расширить возможности ЦИК и региональных комиссий. Так, она предлагает наложить персональную ответственность на председателей избиркомов за нарушения на их участках. Также она предлагает выбирать руководителей избиркомов по предложению региональных комиссий.

В пресс-службе ЦИК заявили, что у них нет данных о предложениях Памфиловой. «Возможно, что-то прояснится в начале недели», — уточнили в ЦИК.

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