ЦИК раскрыл детали грядущей реформы системы выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предлагает изменить законы о выборах. Глава ЦИК планирует вынести изменения на обсуждение рабочей группы при администрации президента.
«Предложения главы Центризбиркома разделены на три части: о цифровизации выборов, о корректировке муниципального фильтра и о полной отмене досрочного голосования и голосования по открепительным талонам», — сообщает РБК. Информации о предложениях Памфиловой о цифровизации пока нет.
Среди ключевых предложений Памфиловой, предложение установить лимит 5% на выборах глав регионов и заксобраний для сбора подписей муниципальных кандидатов. Помимо этого, руководитель ЦИК хочет установить ограничение в 0,5% подписей избирателей, необходимых на любом уровне для выдвижения в депутаты. В данный момент барьер составляет 3%.
Еще предлагается расширить возможности ЦИК и региональных комиссий. Так, она предлагает наложить персональную ответственность на председателей избиркомов за нарушения на их участках. Также она предлагает выбирать руководителей избиркомов по предложению региональных комиссий.
В пресс-службе ЦИК заявили, что у них нет данных о предложениях Памфиловой. «Возможно, что-то прояснится в начале недели», — уточнили в ЦИК.