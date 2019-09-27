Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин провел личный прием граждан, несмотря на проблемы с ногой. В мэрию он пришел на костылях. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе горадминистрации.
26 сентября главы муниципалитетов ЯНАО участвовали в едином региональном дне приема граждан. Общение с жителями города у Гаранина совпало с годовщиной на посту мэра. По информации пресс-службы мэрии, к градоначальнику с различными просьбами и жалобами обратились больше 40 губкинцев. На снимках с приема, которые были опубликованы в официальном паблике администрации в соцсети «ВКонтакте», заметно, что Гаранин общается с жителями, несмотря на фиксирующую повязку на правой ноге и костыли на полу.
В пресс-службе мэрии «URA.RU» сообщили, что главе города недавно делали операцию. «Это не резкая травма, проблема с ногой была, ездил на операцию в Салехард в середине сентября и через неделю он уже вышел на костылях на работу — не усидел, на больничный не пошел», — уточнили в администрации.