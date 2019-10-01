Назван человек, от которого будет зависеть облик Югры

Главным архитектором Югры может стать Алексей Ракитский, который на данный момент занимает должность заместителя директора депстроя Нижневартовска.
«Вчера его на аппаратном совещании при главе уже проводили [с предыдущего поста]», — добавил инсайдер из администрации Нижневартовска.
По информации собеседника агентства, Ракитский не сменит на посту находящегося в данный момент в отпуске директора департамента строительства ХМАО Андрея Кривуляка, а станет его заместителем. При этом версию о том, что в дальнейшем именно Ракитский сменит Кривуляка, также обсуждают в окружном правительстве. Сам Ракитский никак не комментирует свое возможное назначение: в его приемной журналисту агентства заявили о серии совещаний и встреч.
Ракитский окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет в 2005 году. Затем он возглавлял отдел генплана департамента архитектуры и градостроительства Сургута. В администрации Нижневартовска он работает с конца 2017 года.
Ранее «URA.RU» писало, что вице-губернатора ХМАО Андрей Зобницев объявил негласный кастинг на пост первого заместителя директора регионального департамента строительства. По словам собеседника агентства, Зобницев с осени прошлого года ищет специалиста, который будет отвечать за пространственное развитие региона, проповедуя современную урбанистическую политику.
«Учитывая послужной список Ракитского, его возраст и образование, он может стать этим специалистом», — резюмирует собеседник агентства. Сам Зобницев отказался отвечать на вопросы журналиста агентства, сославшись на занятость.