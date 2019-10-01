Пермяки потеряли интерес к главному информационному проекту губернатора

Губернатор Пермского края Максим Решетников представил проект «Управляем вместе» весной 2017 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермяки стали реже регистрироваться и заходить на портал «Управляем вместе». По сравнению с предыдущим годом, новых пользователей у портала стало в три раза меньше, а среднемесячное число посетителей сократилось на 12%. Такие данные представили на совете глав муниципалитетов Прикамья, говоря об итогах работы портала, который губернатор Пермского края Максим Решетников назвал «основным источником информации».

«10,8 тысячи новых пользователей зарегистрировалось в 2019 году (в 2018-м — 33 тысячи, а в 2017-м — 26,6 тысячи), 237,5 тысячи человек посетило портал в этом году (около 26 тысяч человек в месяц), в 2018-м — 358,5 тысячи (около 30 тысяч в месяц), в 2017-м — 280,5 (около 23 тысяч в месяц)», — следует из представленных материалов министерства информационного развития и связи Пермского края.

Вместе с тем, число опубликованных жалоб от жителей на портале увеличилось почти в четыре раза (5,5 тысячи — в 2018 году и 18,5 тысячи — за три квартала 2019 года). «Самые популярные темы, на которые люди жалуются, — это плохое состояние дорог, мусор и свалки, некачественное содержание детских площадок и остановок. Несмотря на рост количества сообщений, доля отработанных жалоб жителей остается на уровне 80%», — сказал Решетников.

Хуже всего отвечают людям в Горнозаводске, Александровске, Орде, Кочевском и Частинском районах. В этих территориях половина и более ответов не дается вовремя.