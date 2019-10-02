В Киеве «формулу Штайнмайера» назвали «ловушкой Кремля» и «планом Путина»

Украинская оппозиция резко раскритиковала подписание официальным Киевом «формулы Штайнмайера», окрестив документ «планом Путина» и «ловушкой Кремля». Против соглашения высказались сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Ирина Геращенко и экс-президент Украины Петр Порошенко.
«Это план Путина. <…>. Все предыдущие годы нам удавалось не попасть в ловушку Кремля. Теперь нас туда затягивают», — написала Геращенко на своей странице в Facebook. По ее мнению, минские соглашения носили двусторонний характер и накладывали на Москву обязательства по выводу войск из Донбасса и передаче Киеву контроля над границей. После подписания «формулы», как считает политик, на Украину ложится ответственность за «не ею развязанную войну».
Порошенко, в свою очередь, увидел в подписании документа дальнейшую перспективу снятия санкций с России. «Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство», — сказал экс-глава государства в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.
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