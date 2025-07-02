Россия начала использовать бронепоезда в Донбассе, ВС РФ продвигаются в Липцах - карта СВО 2 июля

На Западе обратили внимание на бронепоезда ВС РФ в Донбассе
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ВС РФ продвигаются на часовоярском и лиманском направлениях
ВС РФ продвигаются на часовоярском и лиманском направлениях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия продвигается на лиманском направлении в ДНР, развивая наступление после полного освобождения ЛНР. Постепенно ВС РФ выдавливает украинские подразделения из города Часов Яр. Также Россия начала использовать бронепоезда в Донбассе для поддержки пехоты. В Киеве признали потерю контроля над частью Сумской области, в селе Липцы Харьковской области украинская Нацгвардия теряют личный состав. Над Донбассом сбиты более сотни дронов ВСУ. О ходе сражений на фронте СВО — в материале URA.RU.

Легенда
Легенда
Фото:

ДНР

ВС РФ начали использовать бронепоезда для снабжения армейских подразделений на Донбассе. Бронепоезда используются не только для доставки боеприпасов, техники и других грузов, но и для проведения разведывательных операций, а также поддержки восстановления поврежденной железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, составы оснащены зенитными орудиями и крупнокалиберными пулеметами, что позволяет им выполнять задачи по защите от воздушных и наземных угроз.

Южнодонецкое направление

Российские войска продолжают продвижение. Украинские вооруженные силы увеличивают число контратак с целью сдержать наступление. Сообщается о продвижении российских подразделений к западу от населенного пункта Красная Звезда, сообщает telegram-канал WarGonzo.

Лиманское направление

ВС РФ полностью закрепились на западных окраинах села Серебрянка, которое находится на границе ЛНР и ДНР. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что продвижение идет небольшими темпами.

Часовоярское направление

В Часовом Яре и на его флангах продолжаются ожесточенные боевые столкновения. Российские подразделения усиливают давление на оборонительные рубежи ВСУ, постепенно вынуждая их отходить с занимаемых позиций в ходе интенсивных боев. Об этом пишет указанный telegram-канал.

Харьковское направление

В районе села Липцы Нацгвардия Украины терпит большие потери. В частности, ВС РФ ликвидировали офицеров 31-й бригады «Хартия». Эти данные получены в ходе анализа некрологов, сообщили в структурах. 

Сумское направление

Генштаб ВСУ впервые де-факто подтвердил утрату контроля над частью территории на севере Сумской области. Оперативная карта с обозначенными соответствующими районами была размещена на странице Генштаба ВСУ в рамках очередного официального обзора ситуации на линии фронта в соцсетях. В частности, из карты следует, что ВСУ не контролируют районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды на севере Сумской области — ранее указанные районы все еще обозначались как находящиеся под контролем украинской стороны.

Запорожское направление

Командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич был ликвидирован российскими войсками. «Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят», — подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Зачистка ЛНР

ВС РФ уничтожили позиции украинских войск у села Петровское (украинское название — Грековка), а также заняли лесополосу. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Дроны над Россией

Системы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Крымом. Также сбиты дроны сбиты над Курской и Ростовской областью. Всего за ночь сбито пять беспилотников. 

ВСУ атаковали Белгородскую область 76 боеприпасами и 43 БПЛА. Один мирный житель был ранен, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. 

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватил 113 беспилотников за сутки. Об этом сообщает ТАСС.

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Российская армия продвигается на лиманском направлении в ДНР, развивая наступление после полного освобождения ЛНР. Постепенно ВС РФ выдавливает украинские подразделения из города Часов Яр. Также Россия начала использовать бронепоезда в Донбассе для поддержки пехоты. В Киеве признали потерю контроля над частью Сумской области, в селе Липцы Харьковской области украинская Нацгвардия теряют личный состав. Над Донбассом сбиты более сотни дронов ВСУ. О ходе сражений на фронте СВО — в материале URA.RU. ДНР ВС РФ начали использовать бронепоезда для снабжения армейских подразделений на Донбассе. Бронепоезда используются не только для доставки боеприпасов, техники и других грузов, но и для проведения разведывательных операций, а также поддержки восстановления поврежденной железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, составы оснащены зенитными орудиями и крупнокалиберными пулеметами, что позволяет им выполнять задачи по защите от воздушных и наземных угроз. Южнодонецкое направление Российские войска продолжают продвижение. Украинские вооруженные силы увеличивают число контратак с целью сдержать наступление. Сообщается о продвижении российских подразделений к западу от населенного пункта Красная Звезда, сообщает telegram-канал WarGonzo. Лиманское направление ВС РФ полностью закрепились на западных окраинах села Серебрянка, которое находится на границе ЛНР и ДНР. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что продвижение идет небольшими темпами. Часовоярское направление В Часовом Яре и на его флангах продолжаются ожесточенные боевые столкновения. Российские подразделения усиливают давление на оборонительные рубежи ВСУ, постепенно вынуждая их отходить с занимаемых позиций в ходе интенсивных боев. Об этом пишет указанный telegram-канал. Харьковское направление В районе села Липцы Нацгвардия Украины терпит большие потери. В частности, ВС РФ ликвидировали офицеров 31-й бригады «Хартия». Эти данные получены в ходе анализа некрологов, сообщили в структурах.  Сумское направление Генштаб ВСУ впервые де-факто подтвердил утрату контроля над частью территории на севере Сумской области. Оперативная карта с обозначенными соответствующими районами была размещена на странице Генштаба ВСУ в рамках очередного официального обзора ситуации на линии фронта в соцсетях. В частности, из карты следует, что ВСУ не контролируют районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды на севере Сумской области — ранее указанные районы все еще обозначались как находящиеся под контролем украинской стороны. Запорожское направление Командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич был ликвидирован российскими войсками. «Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят», — подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Зачистка ЛНР ВС РФ уничтожили позиции украинских войск у села Петровское (украинское название — Грековка), а также заняли лесополосу. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Дроны над Россией Системы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Крымом. Также сбиты дроны сбиты над Курской и Ростовской областью. Всего за ночь сбито пять беспилотников.  ВСУ атаковали Белгородскую область 76 боеприпасами и 43 БПЛА. Один мирный житель был ранен, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.  Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватил 113 беспилотников за сутки. Об этом сообщает ТАСС.
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