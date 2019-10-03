02 октября 2019

В России к Новому году вырастут цены на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем продукты питания в РФ могут подорожать на 3,5%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России к концу года продукты питания могут подорожать на 3—3,5%. По информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), наиболее сильно вырастут цены на яйца, мясо птицы и сахар.

«Подорожание яиц и мяса птицы в АКОРТ связывают с сезонным фактором — осенью-зимой дорожает корм, сахара — с ростом себестоимости сырья, топливных расходов и увеличением издержек производства. За первые восемь месяцев текущего года продукты уже подорожали на 1,7%, однако рост цен к концу года не будет резким», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов ассоциации.

В ФАС России в разговоре с журналистами издания допустили сезонное подорожание в стране целого ряда товаров в период предновогоднего ажиотажа, но при этом заверили, что предпосылок для существенного роста цен нет.

Ранее АКОРТ предупреждала о том, что в России уже в ноябре этого года цены на молочную продукцию могут подскочить на 10-12%. Все дело в том, что летом на производствах и в торговых сетях начался эксперимент по маркировке молочной продукции, а в конце осени запускается ее электронная ветеринарная сертификация. Одновременный запуск сразу двух новых систем контроля товаров создадут дополнительные расходы для бизнеса, что в конечном итоге может сказаться на ценах в магазинах, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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