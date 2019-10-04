Власти Прикамья пытаются спасти «Единую Россию» от провала на выборах

Глав территорий Коми-Пермяцкого предупредили о последствиях провала на предстоящих выборах Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Для мобилизации административного ресурса в объединенные территории Коми-Пермяцкого округа приехали представители «Единой России» и краевой администрации, сообщает источник, близкий к руководству регионом. Он пояснил, что таким образом власть пытается не допустить возможного провала «Единой России» на предстоящих выборах 27 октября.

«Власть в панике после сентябрьского провала „Единой России“ в Александровске. Они отправили объединенные десантные группы спасать ситуацию в территориях Коми-округа. Пытаются добиться от глав районов необходимых результатов, при этом понимают, что исправлять что-либо поздно», — рассказал «URA.RU» инсайдер. Он уточнил, что в трех территориях округа единороссы могут не получить ни одного мандата из-за того, что на выборы местные власти выдвинули не самых сильных кандидатов, пустив все на самотек.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» информацию о выезде в территории Коми-округа подтвердили, но назвали это плановым мероприятием. «Всего в выборах 27 октября примут участие 104 кандидата от партии. Мы проводим встречи с кандидатами, консультации, обучение. Делаем все для победы наших кандидатов», — пояснили в пресс-службе.