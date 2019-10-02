Власть боится потерять еще три территории в Прикамье

«Единая Россия» может потерять места в Косе, Гайнах и Кочево, став партией меньшинства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На октябрьских выборах в Пермском крае «Единая Россия» рискует стать партией меньшинства в Косинском, Кочевском и Гайнском муниципальных округах, сообщил «URA.RU» источник, близкий к краевой администрации. Он пояснил, что власть опасается повторения событий, произошедших в Александровске, где единороссы смогли занять только 4 из 15 депутатских кресел.

«В половине объединенных территорий Коми-Пермяцкого округа „Единая Россия“ может остаться в меньшинстве. Хороший административный ресурс есть только в Юрле и Юсьве, а в Кудымкарском округе еще и депутат заксобрания Алексей Петров помогает лоббировать интересы», — говорит инсайдер. По его мнению, в оставшихся трех территориях местная власть не занимается продвижением «нужных» кандидатов, что приведет к поражению «Единой России».

Директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина сообщила «URA.RU», что ждать таких же результатов как в Александровске все же не стоит. «У нас же шишки все набивают. Была небольшая эйфория после 8 сентября (кандидаты от „ЕР“ заняли 73,6% мандатов, — прим. ред.), которая позволила расслабиться. Выбрали [на 29 сентября] приоритетные территории Березовку и Орду, но повторения такого сценария не будет», — считает Ознобишина.

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что в Александровске выборы были проиграны из-за плохих ответов главы района в социальных сетях. Выборы после преобразования Коми-Пермяцких районов в муниципальные округа пройдут 27 октября.