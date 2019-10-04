Губернатора попросили повлиять Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Жители Перми, оставшиеся без тепла, через соцсети обратились к губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Они попросили главу региона лично подключиться к решению их проблемы и «пнуть» теплоэнергетиков. Жильцы многоквартирного дома на Калинина, 50 жалуются, что в их квартирах до сих пор нет тепла, а местная администрация и коммунальщики бездействуют.

«В доме до сих пор нет отопления. Влажность, сырость, окна „плачут“, плесень по подоконникам пошла. Дому 5 лет. В администрацию района обращались — там „не могут найти решение“. Зима близко. Подключитесь, пожалуйста, у нас традиционно, без пинка сверху, видимо, проблемы не решаются», написала пользователь мессенджера Instagram под ником shishko_lena13.

В инспекции госжилнадзора (ИГЖН) Пермского края пояснили, что причиной отсутствия тепла «являются заниженные параметры теплоносителя на многоквартирном доме». По информации ИГЖН, коммунальщики будут привлечены к ответственности по ст 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»).

В компании «Т Плюс» информагентству заявили, что жильцам дома тепло подается в пределах нормы. Вероятной причиной проблемы там назвали «недочеты в работе теплопринимающего оборудования, за которое отвечает ТСЖ». Ранее внимание на проблемы с отсутствием тепла и слабое отопление в домах обратил губернатор Максим Решетников. Он поручил министру ЖКХ региона Александру Шицыну разобраться в причинах и привлечь виновных к ответственности.