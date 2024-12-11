За переписку в Telegram пермячка угодила под суд

Переписка пермячек в мессенджере Telegram стала предметом судебного разбирательства. Одна из девушек оскорбила другую, а та решила подать иск.
«С иском к 23-летней жительнице Перми о взыскании компенсации морального вреда в суд обратилась девушка. Она предоставила их совместный чат в мессенджере Telegram, где в грубой нецензурной форме ей были нанесены оскорбления», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
Суд обязал ответчицу выплатить оскорбленной девушке 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить ей затраты на оплату услуг адвоката — 25 тысяч рублей. Ранее из-за этой переписки обидчица заплатила административный штраф.
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