Начальство пермского СИЗО попало под уголовное дело

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении начальника пермского СИЗО №5 и его заместителя. После обысков и допроса их отпустили под подписку о невыезде.
«Факт превышения должностных полномочий сотрудников СИЗО-5 был выявлен сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю и СУ СК России по Пермскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия», — приводит «КП»-Пермь» сообщение регионального ГУФСИН.
Источник издания утверждает, что начальство СИЗО выписывало некоторым сотрудникам учреждения повышенные премии, но часть денег забирало себе. СИЗО №5 с мая 2022 года возглавляет подполковник внутренней службы Арсен Шихрагимов. У него три заместителя.
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