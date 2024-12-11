11 декабря 2024

Начальство пермского СИЗО попало под уголовное дело

В Перми начальник СИЗО №5 и его зам стали фигурантами уголовного дела
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальнику СИЗО грозит срок за решеткой
Начальнику СИЗО грозит срок за решеткой Фото:

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении начальника пермского СИЗО №5 и его заместителя. После обысков и допроса их отпустили под подписку о невыезде.

«Факт превышения должностных полномочий сотрудников СИЗО-5 был выявлен сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю и СУ СК России по Пермскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия», — приводит «КП»-Пермь» сообщение регионального ГУФСИН.

Источник издания утверждает, что начальство СИЗО выписывало некоторым сотрудникам учреждения повышенные премии, но часть денег забирало себе. СИЗО №5 с мая 2022 года возглавляет подполковник внутренней службы Арсен Шихрагимов. У него три заместителя.

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Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении начальника пермского СИЗО №5 и его заместителя. После обысков и допроса их отпустили под подписку о невыезде. «Факт превышения должностных полномочий сотрудников СИЗО-5 был выявлен сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю и СУ СК России по Пермскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия», — приводит «КП»-Пермь» сообщение регионального ГУФСИН. Источник издания утверждает, что начальство СИЗО выписывало некоторым сотрудникам учреждения повышенные премии, но часть денег забирало себе. СИЗО №5 с мая 2022 года возглавляет подполковник внутренней службы Арсен Шихрагимов. У него три заместителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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