Андрей Мельниченко из ХМАО выиграл лыжную гонку на Кубке России в Пермском крае

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Кубок России по лыжным гонкам проходит в Чусовом
Кубок России по лыжным гонкам проходит в Чусовом Фото:

На третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Чусовом Пермского края, определился победитель индивидуальной гонки на 15 км среди мужчин. Им стал Андрей Мельниченко из Хаты-Мансийского округа.

«Победу одержал Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) — 35.05.4, второе место у Александра Большунова (Республика Татарстан) — +0,8 секунды, Третье место у Ильи Семикова (Республика Коми) — +20,8 секунды», — сообщает мэрия Чусового в соцсетях.

Ранее женскую гонку на 10 км свободным стилем выиграла Арина Каличева. Она пробежала дистанцию за 26 минут 18,6 секунды. 

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На третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Чусовом Пермского края, определился победитель индивидуальной гонки на 15 км среди мужчин. Им стал Андрей Мельниченко из Хаты-Мансийского округа. «Победу одержал Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) — 35.05.4, второе место у Александра Большунова (Республика Татарстан) — +0,8 секунды, Третье место у Ильи Семикова (Республика Коми) — +20,8 секунды», — сообщает мэрия Чусового в соцсетях. Ранее женскую гонку на 10 км свободным стилем выиграла Арина Каличева. Она пробежала дистанцию за 26 минут 18,6 секунды. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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