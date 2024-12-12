Андрей Мельниченко из ХМАО выиграл лыжную гонку на Кубке России в Пермском крае

На третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Чусовом Пермского края, определился победитель индивидуальной гонки на 15 км среди мужчин. Им стал Андрей Мельниченко из Хаты-Мансийского округа.
«Победу одержал Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) — 35.05.4, второе место у Александра Большунова (Республика Татарстан) — +0,8 секунды, Третье место у Ильи Семикова (Республика Коми) — +20,8 секунды», — сообщает мэрия Чусового в соцсетях.
Ранее женскую гонку на 10 км свободным стилем выиграла Арина Каличева. Она пробежала дистанцию за 26 минут 18,6 секунды.
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