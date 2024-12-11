В Пермском крае выявили обладательницу Кубка России по лыжным гонкам

На третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом (Пермский край) гонку на 10 км свободным стилем выиграла Арина Каличева. Она пробежала дистанцию за 26 минут 18,6 секунды.
«Арина Каличева стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом. Каличева преодолела дистанцию в 10 км за 26 минут 18,6 секунды», — сообщает РИА Новости.
На втором месте оказалась Анастасия Кулешова, а на третьем — Екатерина Смирнова. Позже сегодня сильнейшего в гонке на 15 км выявят мужчины.
Ранее URA.RU показывало, как именитые лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых тестировали трассу в Чусовом. Условия для гонок они назвали хорошими. Соревнования продлятся до 15 декабря.
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