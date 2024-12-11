11 декабря 2024

В Пермском крае выявили обладательницу Кубка России по лыжным гонкам

Арина Каличева выиграла гонку на 10 км на этапе Кубка России в Чусовом
© Служба новостей «URA.RU»
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Лучшие лыжники России собрались в Чусовом
Лучшие лыжники России собрались в Чусовом Фото:

На третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом (Пермский край) гонку на 10 км свободным стилем выиграла Арина Каличева. Она пробежала дистанцию за 26 минут 18,6 секунды.

«Арина Каличева стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом. Каличева преодолела дистанцию в 10 км за 26 минут 18,6 секунды», — сообщает РИА Новости.

На втором месте оказалась Анастасия Кулешова, а на третьем — Екатерина Смирнова. Позже сегодня сильнейшего в гонке на 15 км выявят мужчины.

Ранее URA.RU показывало, как именитые лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых тестировали трассу в Чусовом. Условия для гонок они назвали хорошими. Соревнования продлятся до 15 декабря. 

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На третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом (Пермский край) гонку на 10 км свободным стилем выиграла Арина Каличева. Она пробежала дистанцию за 26 минут 18,6 секунды. «Арина Каличева стала победительницей гонки с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом. Каличева преодолела дистанцию в 10 км за 26 минут 18,6 секунды», — сообщает РИА Новости. На втором месте оказалась Анастасия Кулешова, а на третьем — Екатерина Смирнова. Позже сегодня сильнейшего в гонке на 15 км выявят мужчины. Ранее URA.RU показывало, как именитые лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых тестировали трассу в Чусовом. Условия для гонок они назвали хорошими. Соревнования продлятся до 15 декабря. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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