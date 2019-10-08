Крупнейшую коллекцию ретро-автомобилей в Тюмени ждет переезд

Владимир Михайлов собирал коллекцию автомобилей всю жизнь Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Крупнейший тюменский дилерский автохолдинг «Дина» собирается перевозить свою коллекцию автомобилей из здания музея ретро-техники в новое помещение. Ее владелец Иван Михайлов подыскивает здание площадью 400-500 кв. м., сообщается в опубликованном в закрытом инвестиционном сообществе объявлении.

«Коллекция ретро-автомобилей у компании существенно разрослась, и требует большего пространства. Владельцы ищут помещение „наряднее“, чем ныне действующее. Подыскиваем для них идеальный вариант», — рассказал «URA.RU» Олег Дулебинец, руководитель компании «Альтера Инвест».

Еще два года назад, когда Михайлов открывал музей ретро-техники, коллекция насчитывала около 100 экспонатов. Сейчас их уже более 120. В музее выставляются автомобили разных годов выпуска от заводов ЗИЛ, ГАЗ, ЗАЗ, ВАЗ, ЗИС. В коллекции есть также мотоциклы, велосипеды, трактора и военная техника. Коллекцию ретро-техники собирал на протяжении всей жизни умерший три года назад отец предпринимателя, известный тюменский бизнесмен Владимир Михайлов.

Как ранее сообщало «URA.RU», вокруг наследства развернулась борьба между супругой Михайлова-старшего и тогда владелицей журнала Fashion Collection в Тюмени Валерией Михайловой и остальными родственниками. В итоге семья пришла к соглашению. Самому юному из четырех сыновей бизнесмена достался пакет в 10% холдинга «Дина», с которого он получает регулярные выплаты.