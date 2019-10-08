Врач озвучил возможную причину выписки Заворотнюк из клиники

Выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из московского «Европейского медицинского центра» может быть связана с неэффективностью лечения. Такой версии придерживается врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н. Н. Блохина Игорь Долгополов.
«Ситуация, в которой человека выписывают из клиники и переводят домой может означать, что пациент выписан на перерыв в лечении либо прописанное лечение неэффективно», — цитирует Игоря Долгополова телеканал «Звезда».
По словам медика, пациенты с глиобластомой, которую, по информации СМИ, диагностировали у Анастасии Заворотнюк, крайне редко живут дольше двух лет. И если опухоль неоперабельна, то вылечить ее иным способом не получится.
Ранее Анастасию Заворотнюк выписали из медицинского центра несмотря на то, что она находится в тяжелом состоянии. Информация о тяжелой болезни актрисы появилась в СМИ в августе. Актриса перенесла две операции, позже медики приняли решение остановить лечение.