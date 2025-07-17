Путин ответил на ультиматумы Трампа

Президент РФ Владимир Путин ответил на экономические угрозы американского лидера Дональда Трампа и в отношении России, и в отношении ее партнеров по БРИКС. На встрече Путина с главой Ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым 17 июля стало известно о планах наращивать экспорт этой продукции, несмотря ни на какое внешнее давление. Эксперты говорят, что партнеры России настроены так же решительно, ведь речь идет о продовольственной безопасности каждой страны.
Россия остается вторым после Китая производителем удобрений в мире. В 2024 году произведено 63 млн тонн продукции, план этого года — уже 65 млн. «Как оцениваете ситуацию в отрасли?» — поинтересовался Путин у Гурьева.
По словам главы ассоциации, по всем видам удобрений идет рост объемов производства. И это повод для пересмотра планов по увеличению экспорта продукции. «Мы были одни из первых, кто встретил некие тарифные ограничения. Наша отрасль смогла переориентироваться на другие рынки. Например, в Индии мы выросли в четыре раза — поставки минеральных удобрений — 1,2 миллиона тонн минеральных удобрений, — отметил Гурьев и заверил:
– Никаких пошлин и тарифов мы не боимся. Рынок большой».
Он рассказал, что прежде всего, в планах расширение присутствия на рынках стран БРИКС. А это — «практически 50% всего потребления минеральных удобрений, которые есть». «И это тот рынок, который будет расти», — убежден глава ассоциации.
Кому больше всего стоит беспокоиться, так это Европе. По мнению Гурьева, отказ от дешевого российского газа привел к остановке газохимического комплекса. «Не только — и стекольного производства… Там целая цепочка негативных последствий. И с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства, это полная глупость», — поддержал Путин.
Необдуманные действия европейских чиновников привели к повышению спроса именно на российские удобрения, поскольку заместить их оказалось нечем. И несмотря на это, отметил Гурьев, «в Брюсселе обсуждается фактически полный запрет поставок российских минеральных удобрений на рынок Европы».
«Политическое решение уже принято, и в течение трех лет Европа полностью откажется от наших удобрений», — прогнозирует Гурьев.
По сути, ЕС лишится в таком случае 30% импортируемых удобрений (весь импорт 17 млн тонн, из них российских — 5,5 млн). «В конечном итоге это все скажется на ценах на продукты питания», — сделал выводы Путин.
Эта встреча фактически стала ответом Путина на угрозы и ультиматумы президента США и России, и ее партнерам новыми санкциями и пошлинами, которые Трамп озвучил за последнее время. Никакому внешнему давлению Россия не станет подчиняться, убеждены эксперты. Более того, уверены аналитики, и партнеры по БРИКС и из других дружественных стран точно не испугаются угроз США в этом случае, поскольку речь идет о продовольственной безопасности.
«Это, конечно, один из наших ответов всем, кто стремится обнулить Россию экономически», — заявил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов.
Аналитик «Финам» Алексей Калачев подтвердил, что мировой рынок в ближайшие годы будет только расти. И Россия (крупнейший экспортер) остается на нем важным игроком. «Сегодня баланс спроса на удобрения превышает баланс предложения, поэтому никакие санкции и пошлины здесь не будут работать. Удобрения — это не алмазы. Алмазы — это роскошь, а удобрения — это продовольственная безопасность каждой страны. Отказываться от них никто не будет.
Крупнейшими потребителями российских удобрений являются Китай, Индия и Бразилия. Они же – крупнейшие торговые партнеры Евросоюза. Если США введут пошлины в отношении них, это самому Западу обойдется дороже», — убежден Калачев.
Дружественные России страны, также убежден руководитель Института нового общества Василий Колташов, не будут отказываться от покупки российских удобрений из-за угроз Трампа. По сути, развязанная американским лидером «товарная война», любые запреты в торговле с Россией является прямым вмешательством США во внутренние дела других государств.
«У России на рынке удобрений огромный потенциал, и она будет в ближайшие годы производить еще больше этой продукции и больше экспортировать. В мировой экономике растет потребность в собственной сельхозпродукции. А США, которые вкладывались в генетическую модификацию растений, будут терять позиции.
Европейцы, отказавшись от дешевого российского природного газа, не могут производить собственные азотные удобрения. Поэтому даже на фоне заявлений об отказе от импорта из России Евросоюз стал еще больше покупать наших удобрений», — объяснил Колташов.
По мнению экономиста, Запад не сможет обойтись без российских удобрений — это сразу повлечет массу негативных последствий. Во-первых, это чревато падением конкурентоспособности европейского АПК, снижением урожайности и ростом цен на продовольствие, во-вторых — фермерскими бунтами.
«Да, они смогут компенсировать снижение собственного производства украинскими кукурузой, пшеницей, рапсом, подсолнечником. Но точно пострадают овощеводство, виноградарство, мясное и молочное скотоводство. А кто такие фермеры в Европе? Это же серьезная политическая сила. Мы не раз видели их протесты в Испании, во Франции, в Германии, в Польше. Готовы ли европейские политики возбудить эту силу снова? Не уверен», — заключил Колташов.
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