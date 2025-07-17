Медведев назвал главную тему кампании «Единой России» на выборах в Госдуму

Главной темой агитационной кампании на выборах в Госдуму в 2026 году станет тема служения Отечеству, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом на заседании бюро Высшего совета ЕР 17 июля заявил председатель партии Дмитрий Медведев. В заботе о людях, которые защищают страну, безусловный залог победы, подчеркнул он.
«При активном участии нашей партии впервые в истории страны была создана полноценная инфраструктура, которая занимается поддержкой ветеранов и их семей. Причем до завершения боевых действий. К сожалению, история нашей страны говорит о том, что обычно этим начинали заниматься после их окончания, что неправильно и несправедливо. Поэтому делается все, чтобы наши воины ощущали поддержку и искреннюю благодарность общества в виде реальных дел», — сказал Медведев.
Ключевой составляющей этой работы председатель партии назвал законотворчество. Он акцентировал внимание на том, что с начала спецоперации принято более 140 законодательных инициатив, связанных со статусом участников СВО, поддержкой бойцов и их семей. В числе последних инициатив, одобренных партией, закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации и закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов. Также Госдума рассматривает законопроект ЕР об ограничении 15 днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели участника СВО или получения им ранения.
«Эта инициатива, безусловно, очень важна. Как и гарантия бесплатного проезда участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляет социальные гарантии для их детей в год окончания ими школы», — добавил Медведев.
Не менее важной председатель партии назвал работу в рамках федеральных партийных проектов «Моя карьера с „Единой Россией“», «Цифровая Россия» и «СВОй бизнес». Это помощь в открытии своего дела, профессиональной переподготовке, трудоустройстве. Также власти субъектов РФ при участии отделений партии и фракций в заксобраниях разрабатывают региональные программы поддержки.
Действующую систему помощи участникам СВО и их семьям нужно донастроить, проанализировать, как идет работа на уровне конкретных федеральных ведомств, обратился к участникам заседания Медведев.
«Важно, чтобы после возвращения ветеранов СВО к мирной жизни увольнение из армии проходило максимально комфортно. Речь идет о медицинской и психологической реабилитации ветеранов и их родных, профессиональной реализации вчерашних военных в гражданской сфере.
Я напомню, что такие инициативы реализуются в рамках «Женского движения Единой России» и партийной акции «Новая высота» — она касается спортзалов в регионах, которые оснащаются социальными тренажерами для занятий спортом. Особенно для тех, кто имеет инвалидность», — уточнил Медведев.
ЕР как правящая партия откликнулась на призыв президента Владимира Путина обеспечить широкое вовлечение участников СВО в общественную и политическую жизнь, напомнил председатель партии. В прошлом году для них упростили условия участия в праймериз, а в этом году по итогам предварительного голосования победителями стали 827 ветеранов спецоперации. «Я надеюсь и практически уверен, что все они достойно выступят в своих избирательных кампаниях», — сказал Медведев.
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