Стало известно, кто может получить дополнительный отпуск в России

Солодовникова: работающие пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Работающим пенсионерам положен увеличенный отпуск
Работающим пенсионерам положен увеличенный отпуск Фото:

Работающие пенсионеры в России могут ежегодно оформлять дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней. Об этом сообщила эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Марина Солодовникова.

«Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы. Его длительность может составлять до 14 календарных дней в году», — процитировало Солодовникову РИА Новости.

Также Солодовникова напомнила, ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для всех других граждан страны, составляет не менее 28 дней. Дополнительные дни отдыха регламентированы в зависимости от региона, специфики работы или наличия социальных льгот.

Как сообщало URA.RU ранее, правительство России расширило гарантии бесплатного проезда к месту отпуска и обратно для мобилизованных и служащих по контракту работников Крайнего Севера, участвующих в специальной военной операции (СВО), а также для сотрудников Росгвардии. Ранее такая мера поддержки действовала один год, теперь сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту.

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Работающие пенсионеры в России могут ежегодно оформлять дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней. Об этом сообщила эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Марина Солодовникова. «Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы. Его длительность может составлять до 14 календарных дней в году», — процитировало Солодовникову РИА Новости. Также Солодовникова напомнила, ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для всех других граждан страны, составляет не менее 28 дней. Дополнительные дни отдыха регламентированы в зависимости от региона, специфики работы или наличия социальных льгот. Как сообщало URA.RU ранее, правительство России расширило гарантии бесплатного проезда к месту отпуска и обратно для мобилизованных и служащих по контракту работников Крайнего Севера, участвующих в специальной военной операции (СВО), а также для сотрудников Росгвардии. Ранее такая мера поддержки действовала один год, теперь сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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