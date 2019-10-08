Медведев рассказал, сколько денег осталось в Фонде национального благосостояния

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о состоянии Фонда национального благосостояния
Объем Фонда национального благосостояния на 1 октября составил восемь триллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Эти деньги необходимо использовать с максимальной отдачей, а также подготовить решения, чтобы эти средства внесли вклад в развитие экономики», — приводит слова политика агентство ТАСС. Таким образом, эти деньги в 2020 году будут являться для инвестирования допресурсом.
Также уточняется, что Медведев уже поручил вынести на заседание кабмина проект закона о развитии инвестиционной деятельности и поощрении капитальных вложений, передает Nation News.