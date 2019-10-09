Экономист нашел просчет в сравнении цен в России и на Украине

В столицах продукты всегда стоят дороже, чем в провинции, объяснил экономист Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сравнение стоимости продуктов питания в России и на Украине, которое показало, что в российских супермаркетах цены ниже, является некорректным. Все дело в том, что исследователи сравнивали ценники в провинциальном Саратове и крупнейшем городе Украины Киеве. Об этом «URA.RU» рассказал доктор экономических наук Никита Кричевский.

Экономист заметил, что в столице продукты всегда стоят дороже, чем в регионах, поэтому сопоставлять Киев и Саратов в этом вопросе неправильно. «В столицах всегда уровень жизни выше приблизительно на 20-25% в сравнении с территориями, поэтому нет ничего удивительного в том, что в Саратове цены ниже», — пояснил Кричевский. По его словам, корректнее было бы сравнивать ценники в Саратове и в украинских региональных центрах, например, в Полтаве или Одессе. В этом случае, считает экономист, стоимость продуктов на Украине оказалась бы ниже.

Кроме того, по мнению Кричевского, большое значение играет качество продуктов, которое зачастую важнее их стоимости. «Есть подозрение, что на Украине качество выше, чем в России, потому что там, например, не используется пальмовое масло», — предположил эксперт.

Сравнение цен в России и на Украине провели видеоблогеры, которые изучали стоимость продуктов в магазинах «Ашан», напоминает телеканал 360. Выяснилось, что в целом еда в российских гипермаркетах стоит дешевле. Например, в РФ оказались дешевле картофель, макароны и молоко, передает «Пятый канал».