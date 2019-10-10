16 октября стартует проект Игоря Алтушкина, в ктором можно получить поддержку на открытие своего бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На участие в проекте главы Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина «Твой ключ от бизнеса» заявились более 200 человек. Принимать заявки будут еще пять дней, сообщили организаторы проекта.

«„Твой ключ от бизнеса“ — стартап-реалити, где ты можешь реализовать мечту и открыть собственное дело. Все, что от тебя нужно — это придумать идею для бизнеса и презентовать ее на шоу. Фишка в том, что деньги ты получишь не в конце, а в начале», — рассказали создатели проекта в промо-ролике, опубликованном на странице РМК в YouTube.

На разных этапах участники шоу смогут получить 100, 200 и 300 тысяч рублей — на разработку продукта, запуск и продвижение. «Твой бизнес будет открываться в реальном времени под прицелом видеокамер. На всех этапах тебя будут сопровождать опытные бизнес-эксперты», — отметили авторы проекта. Главный приз — миллион рублей — получит автор лучшего проекта. Запланированный размер финансирования Не исключено, что размер финансирования будет увеличен — исходя из бизнес-проектов участников. «Если ты готов, приходи — начнем вместе», — обратился к потенциальным участникам сам Алтушкин.

Подать заявку на участие могут проживающие в Екатеринбурге соискатели в возрасте от 18 до 30 лет. Запуск шоу намечен на 16 октября, финал планируется провести в декабре. Для участия нужно заполнить анкету, причем иметь готовый бизнес-план или маркетинговую стратегию не обязательно. Довести концепцию до бизнес-кейса в ходе проекта помогут консультанты и эксперты.