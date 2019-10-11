В Челябинске два школьника забили до смерти прохожего

Подросткам грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске двое 15-летних подростков избили прохожего до смерти. Сейчас школьники находятся под домашним арестом.

«Двое несовершеннолетних жителей Ленинского района в ходе конфликта нанесли потерпевшему по голове не менее семи ударов ногами, от этого он на месте скончался», — приводит слова старшего следователя следственного отдела СК по Калининскому району Виталия Чухарева портал 74.RU. Отмечается, что мужчина скончался на месте от полученных травм. Инцидент произошел 5 октября около вечером во дворе дома № 39 по улице Российской.

В СК РФ по Челябинской области «URA.RU» подтвердили информацию о произошедшем, однако не смогли рассказать подробности. «Возбуждено уголовное дело», — рассказал представитель ведомства. На момент публикации комментарий СК по Калининскому району получить не удалось.

По данным портала 74.RU, подозреваемые подростки учатся в девятом классе в разных школах. Оба не состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Однако в учебных заведениях о них отзываются не очень хорошо. С прохожим школьники знакомы не были, а конфликт возник на пустом месте. Подросткам грозит до 15 лет лишения свободы.