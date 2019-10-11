«Яндекс» лишился 1,5 млрд долларов из-за слушания закона в Госдуме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поисковые системы Яндекс и Google. Екатеринбург , ноутбук, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
Акции «Яндекс» на американской бирже стоят 29,48 долларов за бумагуФото: Анна Майорова © URA.RU

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq обвалились на 17,1%. На Московской бирже стоимость акций снизилась на 18,4%. Это произошло после начала обсуждения в Госдуме законопроекта о значимых интернет-ресурсах.

«По состоянию на 17:25 мск стоимость акции „Яндекса“ на Nasdaq снизилась на 17,1% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 29,48 долларов за бумагу», — сообщает RNS. Отмечается, что на открытии торгов акции стоили 31,74 долларов за бумагу. На Московской бирже, по состоянию на 17:28 по московскому времени, цена на акции упала до 1 899,8 рублей за бумагу. Таким образом, за один день стоимость компании «Яндекс» сократилась более чем на 1,5 млрд долларов.

Накануне в комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи прошло обсуждение законопроекта о значимых информационных ресурсах. В июле в нижнюю палату парламента внесли документ, запрещающий иностранцам с 1 января 2020 года владеть пакетом акций более 20% в «значимых» интернет-компаниях. При нарушении этого условия реклама ресурса, а также реклама на нем будут запрещены в России.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество Технологии
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...