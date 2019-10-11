«Яндекс» лишился 1,5 млрд долларов из-за слушания закона в Госдуме

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq обвалились на 17,1%. На Московской бирже стоимость акций снизилась на 18,4%. Это произошло после начала обсуждения в Госдуме законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
«По состоянию на 17:25 мск стоимость акции „Яндекса“ на Nasdaq снизилась на 17,1% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 29,48 долларов за бумагу», — сообщает
Накануне в комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи прошло обсуждение законопроекта о значимых информационных ресурсах. В июле в нижнюю палату парламента внесли документ, запрещающий иностранцам с 1 января 2020 года владеть пакетом акций более 20% в «значимых» интернет-компаниях. При нарушении этого условия реклама ресурса, а также реклама на нем будут запрещены в России.